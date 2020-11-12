بكلمات مؤثرة.. بوسي شلبي تحيي الذكرى الرابعة لوفاة محمود عبدالعزيز: كل لحظة تمر علي أبحث عنك

رنا صلاح الدين - أحيت الإعلامية المصرية بوسي شلبي الذكرى الرابعة لوفاة زوجها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، والتي تحل اليوم الخميس 12 نوفمبر.

بوسي نشرت صورة لمحمود عبدالعزيز، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "أشعر بإحساس مؤلم يتملكني في ذكرى وفاتك حينما أتذكر تفاصيل رحيلك عني فجأة حينما أتذكر همس الناس من حولي بأنه مات حينما أرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الإنصات".

وأضافت: "4 سنين مرت على فراقك لي تغيرت فيها مجرى حياتي بالكامل رأيت فيها خداع الدنيا خلف قناع بسمتها علمت فيها معنى كلمة حزن وأدركت ألم الفراق كل لحظة تمر علي أبحث عنك ولكنني لم أجدك ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي".

وتابعت: "لقد سئمت دوري في تلك الحياة تعبت من رسم البسمة على وجهي كي لا يشعر أحد بما داخلي أفتقدك جدا وأشتاق لك ولكن تلك حكمة لا أدرك مقصدها".

واختتمت كلامها، بقولها: "هذه مشيئة الله وإن شاء الله نلتقي في جنات النعيم وستبقى ذكرى جميلة معنا و في قلوبنا دائما فرحمة الله عليك وجعل مثواك الجنة.اسالكم الفاتحه غدا الذكري ٤".