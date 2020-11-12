شاهد.. بعدما أقلقت جمهورها.. إنجي وجدان ترزق بمولودة جديدة وتنشر أول صورة لها

رنا صلاح الدين - بعدما أقلق جمهوها بصورة لها في المستشفى، كشفت الفنانة المصرية إنجي وجدان عن وضعها لمولودة جديدة.

الفنانة المصرية نشرت صورة لها مع زوجها ومولودتها من غرفة العمليات، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وكشفت عن الاسم الذي أطلقته على ابنتها، وهو "نازلي".

إنجي أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقنا الله اليوم ابنتنا الثانية نازلي الوتيدي بارك الله فيها.. يا رب احفظ لي اسماعيل و نازلي".

يذكر إن إنجي وجدان لديها طفل آخر يدعى "إسماعيل"، وقد نشرت من قبل مجموعة صور تجمعهما.

وكانت الفنانة المصرية إنجي وجدان قد أثارت قلق جمهورها، أمس، بصورة نشرتها، ظهرت فيها بالمستشفى، وذلك على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

إنجي ظهرت مستلقية على سرير المرض بالمستشفى، وترتدي زي المرضى، كما لم تضع أية مساحيق تجميلية على وجهها، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "استعدوا"، وهو ما دفع عدد كبير من جمهوها للتساؤل عما إذا كانت قد تعرضت لإصابة، أم أن هذه الصورة من عمل فني تقوم بتصويره.