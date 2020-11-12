بالصور.. نشوى مصطفى تتعافى من "كورونا" وتغادر المستشفى: من الموت للحياة

رنا صلاح الدين - استجابت الفنانة نشوى مصطفى للبروتوكولات العلاجية التي خضعت لها في مستشفى العجوزة، وأعلنت شفائها من فيروس "كورونا"، الذي أصيبت به منذ أيام قليلة.

الفنانة المصرية خضعت لمسحة كورونا، أمس الأربعاء، وجاءت النتيجة “سلبية”، وغادرت المستشفى، وفور خروجها وجهت عدة رسائل لجمهورها، حيث قالت: “أنا دخلت هنا وأنا بموت وبفضل ربنا ودعواتكم والدكاترة مكنتش بتنام عشان يعالجوني".

نشوى مصطفى

وتابعت: “كان هناك يوم صعب جدا كان فيه 4 ممرضات بقالهم 3 ساعات بيعملوا لي كمادات حتى تنخفض حرارتي عن 40 درجة، وبقولهم بحبكم جميعا".

وصرّح أحد أطباء أن نشوى مصطفى عندما دخلت المستشفى كانت تُصارع الموت، حيث أن نسبة الأوكسجين في جسدها كانت ضعيفة جدا، والفيروس كان في مرحلة نشاط كبيرة.

نشوى مصطفى

وأضاف أنه تم احتواء حالتها بمساعدة فريق الأطباء والتمريض وجميع العاملين، مؤكدا: “اللي حصل ده يعتبر إنجاز من الإنجازات اللي ربنا من علينا بيها".

ومن ناحية أخرى، قام أحد الأطباء بمنح نشوى مصطفى هدية رمزية، عبارة عن “تاج” ورقي، قامت بارتدائه، وعلقت: “ده تاج الشطار اللي بيخفوا".

نشوى مصطفى

وكتبت الفنانة، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: “لله الحمد والشكر لله الحمد والشكر لله الحمد والشكر.. من الموت للحياة بفضل الله ودعوات حضراتكم والله وبفضل وزارة الصحة المصرية ومستشفى الحكومة وأطباء وممرضين وحكيمات مستشفى الحكومة”.

نشوى مصطفى

نشوى مصطفى