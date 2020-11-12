نوال تشدو “عز الكويت”.. أغنية وطنية استثنائية

متابعة بتجـــــــــــرد: تحرص النجمة نوال الكويتية على مواكبة الأحداث التي تعيشها الكويت لتترجم بصوتها مشاعر الكويتيين.
نوال انتهت أخيرًا من تسجيل أغنية وطنية استثنائية بعنوان “عز الكويت”، من المتوقع أن ترى النور خلال الساعات المقبلة. الأغنية عمل فني وطني اهداء الى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد، وقام بتلحينها ضاري المسيليم بينما صاغ كلماتها الشاعر صياح ابو شيبة وتولى مهمة التوزيع عادل الفرحان.
وبحسب بعض المصادر الخاصة، لم يستغرق تسجيل الأغنية وقتًا طويلًا، لكنه تطلب مجهودًا كبيرًا حيث تم التسجيل بين القاهرة والكويت وتركيا، وهدف نوال وفريق العمل من الأغنية توجيه كلمة شكر، والتعبير عن فيض المشاعر في قلب كل كويتي تجاه صاحب السمو وولي عهده الأمين.
كلمات الأغنية:
دام عزك يا وطنا واهتنيت
بالرفاه وبالنمو نجددْه
في رحابك للعلا فينا سميت
صعب في العالم شعوب تقلده
على جانب آخر، انتهت نوال الكويتية من تسجيل أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات وألحان صلاح الكردي على أن تطرحها خلال الفترة المقبلة.
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