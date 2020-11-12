أصالة: أصبحت وحيدة ولا أدري كيف سأجمع أجزائي

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري، على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” فيديو من الكلمة التي ألقتها والدتها، خلال زيارتهما لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي.

وقالت أصالة إنها ليست هنا لتقدم الدعم النفسي، بل لتأخذه من محاربات السرطان، قائلة: “أنا لست هنا لأقدم الدعم النفسي، لأنني في هذه المرحلة بالذات أتيت كي آخذ منكم هذا الدعم، شق العلاج النفسي في أي شيء هو الأهم كي يكون التعافي أسرع.. الآلام الجسدية اللي بتيجي من الآلام النفسية هي الأقوى”.

وتابعت: “قريباً بدي أجتمع فيكن بس علشان أحكيكن عن الشق النفسي وعن تجربتي بكل الآلام اللي عشتها على جميع الأصعدة.. دائماً الخير موجود، أساساً الرجال بخافوا مني، حاسين بدي أعملن بيوم من الأيام شي، جايي هادا اليوم أعملن مظاهرة”.

وأضافت أصالة: “أنا بقول الشخص الرديء اللي بيطلع من حياتنا أو غير الوفي أو غير النبيل، هي منحة إنه نحنا نكون من غير هالأشخاص، فبعرف إنه ألمه النفسي قاتل ومرعب، شايفين قد إيه أنا متألمة وطلباتي بالاهتمام صارت عالية وغير عادية، لأني عادةً بهتم كتير وبحب الاهتمام، أنا عيشت حالي بفقاعة رسمتها أنا وعشت فيها وصورتها، وانفجرت هيادا الفقاعة فصرت وحيدة من وجهة نظري، وحيدة بهادا الألم مش عارفة كيف بدي إرجع لم حالي، وإرجع ابني جدار حقيقي يلي هو موجود أصلاً بس بدي إرجع شوفوا من أهل وقفوا جمبي، وطبعاً ولادي حبايب عمري، أصدقاء من كل مكان، فدائماً هيدي المحبة موجودة للدعم النفسي”.