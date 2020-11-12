فيديو.. نشوى مصطفى تحكي تجربتها مع كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طمأنت الممثلة المصرية نشوى مصطفى جمهورها بعد أيام من إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ونشرت نشوى مقطع فيديو عبر حسابها في "فيسبوك"، قالت فيه: "لله الحمد والشكر، بفضل الله ودعوات حضراتكم، وبفضل وزارة الصحة المصرية وأطباء وممرضين وحكيمات المستشفى الحكومي، تحسنت حالتي الصحية وامتثلت للشفاء".

وأضافت: "تلقيت علاجي في مستشفى حكومي بالمجان، فخورة بكوني مواطنة مصرية، لأنني عندما اتصلت برقم وزارة الصحة الخاص بالطوارئ والمعني بإصابات كورونا، تعاملوا معي كأي مواطنة عادية".





وتابعت: "سألوني عن سني واسمي وبسرعة تمَّ التعامل معي بشكل رائع، دخلت مستشفى العزل، وحمداً لله امتثلت للشفاء".

وأشارت الممثلة المصرية إلى جهود الفرق الصحية في مواجهة الوباء، قائلة: "شكراً لكل الأطباء لأنهم يحاربون عدواً مجهولاً لا يعلمون عنه الكثير. دور الأطباء في المستشفيات لا يقل عن دور جنودنا الأبطال الذين يحاربون أعداء الوطن، شكراً لكل الأطباء ولوزيرة الصحة المصرية".

وكانت نشوى مصطفى أعلنت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني إصابتها بالفيروس، ثم استنجدت بوزارة الصحة عندما اشتدت عليها الأعراض، واستجابت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، وأوصت بنقلها بشكل عاجل لمستشفى العجوزة، حيث أقامت هناك نحو 7 أيام، حتى استقرت حالتها الصحية، وأثبتت الفحوصات تعافيها من الفيروس.