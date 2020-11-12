ميلي بوبي براون بطلة فيلم جديد لنتفليكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد نجاح Stranger Things وEnola Holmes، تسعى النجمة البريطانية ميلي بوبي براون لتكرار تجربتها الناجحة مع نتفليكس.
وتجسِّد ميلي دور البطولة في مشروع سينمائي جديد بعنوان Damsel من إنتاج شبكة البث التدفقي العملاقة.
وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن ميلي بوبي براون، البالغة من العمر 16 عاماً، ستجسد الدور الرئيسي في الفيلم الذي تنتجه الشبكة الأمريكية بسيناريو أصلي.
وذكرت أن ميلي بوبي براون ستساهم في صناعة الفيلم عبر مهمة أخرى، إلى جانب تجسيدها للشخصية الرئيسية فيه، كونها ستخوض للمرة الأولى تجربة المنتج التنفيذي.
وتجسد ميلي بوبي براون في الفيلم، شخصية باسم الأميرة "إيلودي"، التي تتطلع لأن تتزوج من أمير، وبدلا من ذلك تجد نفسها يتم تقديمها كقربان لتنين.
العمل الجديد من إخراج خوان كارلو فريسناديلو وتأليف دان مازوي.
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