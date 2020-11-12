شكرا لقرائتكم خبر عن طلبت تعويضا 10 ملايين جنيه.. أحمد فلوكس يتصالح مع فتاة "شتمها" بسبب سعد لمجرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان أحمد فلوكس، عن تصالحه مع فتاة تدعى "نيللي الشرقاوي" والتي رفعت عليه دعوى تعويض 10 ملايين جنيه، بعد أن شتمها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعتراضها على دعمه للمطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب فلوكس تفاصيل التصالح عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا: "كما قلت سابقا في واقعه نيلي الشرقاوي التي استخدمها البعض لتشويه صورتي، واعتذرت لها لما بدر من رد عليها من الأدمن وبعض الفانز عند مهاجمتها لى لوقوفي مع صديقي النجم سعد المجرد".

وتابع: "وكما قلت قبل ما أرى أفراد أسرتها الجمال الذي تشرفت وسعدت بلقاهم لكونهم اخوات واسره مترابطه وجميله سواء اخوها المهندس احمد الشرقاوي او اختها المهندسه الجميله نور الشرقاوي واكيد نيلي اللتي اتمني لها سعاده و نجاح في حياتها مثل اختي الصغيره".



عقد التصالح

وأوضح:"فلقد اعتذرت لها عن مابدر من الادمن من ردود لاني لا اقبل مثل هذه التجاوزات علي صفحتي وفي حق أي احد خصوصا لو كان بنوته جميله مثل نيلي، و علي الرغم من اعتذاري في لحظتها كما ذكرت سابقا تم استخدام هذا لتشويه صورتي من قبل بعض الصفحات والافراد وأيضا اثر هذا علي شابه في مقتبل عمرها من كترت الكلام والمزايدات وهذا لا ايضا اقبله نهائي، و لهذا اولا انشر عقد الصلح واعتذر ثانيا بالنيابه عن الادمن وكل الفانز الذين تطاولوا عليها.. ثانيا انشر نص العقد لتعلموا حقيقه الامور سواء لطرفي او لطرف الفتاه الجميله نيلي و ليتضح امامك كم الاستغلال و الظلم و التشويه الذي طال اسمي و اسم هذه الفتاه".



احمد فلوكس

وأضاف :"ولهذا اولا علي كل الصفحات اللتي نشرت و اساءت او هاجمت ان تعتذر و تنشر الحقائق، ثانيا علي المواقع اللتي نشرت خبر وجود قضيه علي الرغم من ان القضيه لم يبت في قبولها من عدمه حتي الان..يعتبر بعد عقد التصالح و ما جاء فيه دليل قاطع علي ان نشر اخبار قبل التاكد من صحه الخطوات القانويه و مسميتها خطاء جثيم و تشويه متعمد و اثارت الفتنه و استغلها بعض النفوس المريضه ليس اكثر من حمله تشويه..

وأختتم كلامه قائلا :" ولهذا بعد الاعتذار و التصالح و توضيح الامور و الحقائق في بنود رسميه كل الاطارف المعنيه ... سيتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه اتجاه كل من اساء او نشر قبل التحقق من صحه الأمور و نشر خبر الدعوه بشخصي دون التاكد من اذا كان تم قبولها او لا و كل من كدب اعتذار الاول بدلا عن الادمن و كل من اراد الفتنه و لم ينشر بشكل سليم لكلا الطرفين سواء انا او نيلي".

وكانت قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنان أحمد فلوكس، فى الدعوى القضائية التى أقامتها نيلى الشرقاوي، لمطالبة الفنان بتعويض قدره 10 مليون جنيه، على خلفية سب الفنان للشاكية التى رفضت حضور الفنان المغربى سعد لمجرد للقاهرة وتنظيمه لحفلة غنائية، لجلسة 4 نوفمبر.