شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيله الرابعة.. هكذا تحدث الساحر محمود عبد العزيز عن الموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل، اليوم الخميس، الذكرى الرابعة لرحيل الساحر محمود عبد العزيز، الذى رحل عن عالمنا يوم 12 نوفمبر 2016، لكن سوف تظل أعماله خالدة ولا يمكن أن ينساها أى مشاهد.

ومن الحكم التى ظلت خالدة للساحر حديثه عن الموت، فى أحد مشاهد مسلسله "جبل الحلال"، الذى طرح عام 2014، حيث قال فى المشهد: "حد يخاف من الموت يا دكتور.. حد يخاف من خواف.. اللى يخاف منه يبقى تعبان أوى.. الموت خجول لدرجة مش عايز حد يشوفه قربت منه وقرب منى كتير وحسيت بأنفاسه.. الموت أنفاسه خفيفة زى النسمة ميحسهاش إلا المقصود.. بتحس ببرد نضيف داخل صدرك.. هوا ريحته جميلة ملهوش مصدر.. بيروحك من الحتة اللى أنت فيها".

وتابع: "تبقى شايف الناس والناس شيفاك.. لكن لا تقدر تكلمها ولا تقدر تقولهم يبعدوه.. كل اللى عليك تعمله إنك تصاحبه وتطاوعه.. آه لو كل حد عرف إنه هيقابله مرة واحدة.. مكنش حد هيعمل الشر ده واصل".

النجم محمود عبد العزيز من مواليد منطقة الورديان غرب الإسكندرية 4 يونيو لعام 1946 وتخرج فى كلية الزراعة إذ بدأ مسيرته الفنية الحافلة من الشاشة الصغيرة بدور فى مسلسل "الدوامة" وذلك قبل تخطفة أضواء السينما بدورة الأول فى فيلم "الحفيد" لتتوالى بعد ذلك أعماله الناجحة فقدم لنا مايقرب من 88 فيلما أبرزها " إعدام ميت، البرىء ، فقراء لا يدخلون الجنة، المعتوة، الشقة من حق الزوجة، الساحر ، حتى آخر العمر ، إعدام ميت "، ومن أهم مسلسلاته:" الدوامة، البشاير ، باب الخلق، جبل الحلال، رأس الغول"، والأجزاء الثلاثة من مسلسل رأفت الهجان".