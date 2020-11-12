شكرا لقرائتكم خبر عن حلوة فى كل مراحل حياتها.. صورة نادرة للفنانة شادية وهى رضيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعشق الجميع الفنانة الكبيرة شادية فى كل مراحل حياتها وأدوارها، فالجميلة تميزت طوال حياتها بالجمال وخفة الظل والإبداع فى كل أدوارها سواء أدوار البنت الدلوعة أو الفلاحة أو المرأة الناضجة أو الأم، وكانت نموذجاً ورمزاً للجمال دائماً.

وينشر الخليج 365 صورة نادرة للفنانة الجميلة شادية فى مرحلة الطفولة المبكرة وهى رضيعة لا يتجاوز عمرها أشهر قليلة، وتبدوفيها بجمالها ونظرتها وعيونها المميزة.



شادية وهى رضيعة

ولدت الفنانة شادية فى 8 فبراير عام 1931 واختار لها والدها المهندس الزراعي أحمد كمال شاكر اسم "فاطمة"، وعرفت في السينما باسم شادية، وقد اختلفت الآراء في سبب تسميتها فهناك رأي يقول إن المنتج والمخرج حلمي رفلة هو من اختار لها اسم شادية ليكون لها اسما فنيا وذلك بعدما قدمت معه فيلم العقل في إجازة، وهنالك من يقول أن الممثل يوسف وهبي هو من أطلق عليها اسمها عندما رآها وكان يصور في ذلك الوقت فيلمه شادية الوادي، وهنالك قول يرجح أن الفنان عبد الوارث عسر هو من أسماها شادية لأنه عندما سمع صوتها لأول مره قال: "إنها شادية الكلمات".

وقدمت شادية خلال فترة ما يقارب أربعين عاماً حوالي 112 فيلماً و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلاً في الأفلام العربية، فضلاً عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربي، وهى من أهم الفنانات في تاريخ الدراما العربية.