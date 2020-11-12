اليوم.. افتتاح "أبي تحت الشجرة" على مسرح السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح اليوم الخميس العرض المسرحي الجديد " أبي تحت الشجرة " من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح.
العرض يقام في تمام الثامنة مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني، ويعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام السابعة مساء .
وتدور أحداث المسرحية حول أب يسافر سعيا وراء رزقه تاركا أسرته، وما ينتج عن ذلك من أثر سلبي على الأسرة و خاصة الأبناء.
"أبي تحت الشجرة " من بطولة هاني كمال، لبنى الشيخ، منير مكرم، شادي أسعد، دينا هريدي، أحمد عبد الهادي ، دعاء رمضان ، ديكور يحيى صبيح ، موسيقى محمد خالد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج إسلام إمام.
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