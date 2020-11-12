هند رستم في حوار نادر: السينما زي السجن ومفيش نجمة إغراء بعدي وأعتز بـ 15 فيلما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحل اليوم الخميس 12 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة هند رستم، التي تعتبر من أهم نجمات السينما المصرية.

أطلق البعض على النجمة الراحلة لقب "ملكة الإغراء" و"مارلين مونرو الشرق"، إذ تعتبر من أجمل الفنانات، وكانت رمزا للجمال والأنوثة الممزوجة بموهبة فريدة.

وهنا نرصد لكم حكايات من حياة الفنانة الراحلة هند رستم في التقرير التالي:

- ولدت هند رستم في حي "محرم بك" بمحافظة الأسكندرية في عام 1929 لأب من عائلة تركية مصرية كان يعمل ضابطًا في الشرطة، انفصل عن أمها وهي طفلة.

- تزوجت مرتين، المرة الأولى من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها بسنت رضا، والمرة الثانية تزوجت من الدكتور محمد فياض، الذي كان سببا في اعتزالها التمثيل مبكرا.

- عملت بعد اعتزالها كسكرتيرة لزوجها الدكتور الشهير محمد فياض طبيب النساء والتوليد، لتنظيم مواعيده مع مريضاته.

- قالت هند رستم، في تسجيل نادر لها، إنها عندما تقول "أنا مدام دكتور فياض"، فإن ذلك يجعلها تشعر بأنوثتها، لكن عندما تقدم نفسها باسم نجوميتها هند رستم، فإن ذلك يجعلها تشعر بأجواء العمل وضغوط النجومية.

- كشفت في لقاء نادر لها مع الإعلامي وجدي الحكيم: "مش بشوف أفلام عربي، والموضة الجديدة اللي إحنا اتبعناها "القلع"، وقولنا العالم كله بيقلع .. فنقلع إحنا كمان" .

- قالت في لقاء مع الإعلامي وجدي الحكيم: "نشتم في الأفلام يلعن أبوك ابن كلب".. دي عيبة كبيرة أوي، وبقولها وأنا مضايقة، لأن السينما تهذيب زيها زي السجن" .

- أوضحت الفنانة هند رستم، في لقاءها مع وجدي الحكيم: "رصيدي في السينما 123 فيلم .. وسعيدة وأعتز بـ 15 فيلم منهم، ومن الأفلام اللي بعتز بيها (الجسد ورحمة من السماء وشفيقة القبطية والخروج من الجنة وامرأة على الهامش والوديعة والراهبة)".

- أَضافت: "بكل فخر وثقة أوي .. مفيش نجمة بعدي تقدر تعمل الإغراء زيي، لأن هناك مثل روسي بيقول (الفنان لما بيموت.. مفيش حد بيجي مكانه)".

- صرحت: " في أول يوم تصوير بأي عمل أشارك فيه.. ببقى خايفة جدًا وأعصابي مشدودة أوي".

- قالت: "في آخر يوم تصوير بأعمالي التي أشارك فيها.. كنت في أول حياتي الفنية لما يجي آخر يوم تصوير (أعيط)، لكن بعد كدة بقيت ببص باستخفاف وأقول إمتى يخلص التصوير".

- قال الفنان سمير صبري، ببرنامج "هنا العاصمة"، إن هند رستم رفضت تقديم دور "فردوس" بفيلم "أبي فوق الشجرة" أمام الفنان عبد الحليم حافظ، وقدمته بدلاً منها الفنانة نادية لطفي، وأنه لم يشاركها سوى بفيلم واحد وهو "الحلوة عزيزة".