تراند اليوم : خليط أديان في منزل هذه الفنانة .. ابنتها مسيحية .. و زوجها شيعي

تحل اليوم ذكرى 12 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنانة مايا دياب رقم 40 حيث أنها ولدت عام 1980 .

واعتادت مايا دياب على إثارة الجدل في حياتها الفنية ، لكن حياتها الشخصية أيضا لم تخلو من الجدل.

واستنكرت مايا دياب قبل أعوام الزج بأسرتها في حديث وسائل الإعلام وبخاصة بعد الحديث عن ديانة ابنتها.

وقالت مايا إن ابنتها الصغيرة مسيحية ، بينما زوجها مسلم شيعي وهذا يدل على حالة التسامح الديني في منزلها بحسب قولها.

