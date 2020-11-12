تراند اليوم : رد ناري من فنان شهير بعد اتهامه بالدخول في علاقة غير شرعية مع الفنانة عائشة عطية

أثارت الفنانة التونسية عائشة عطية حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد إعلانها الحمل دون زواج إثر علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص .

وربطت صحف عربية بين الرجل الذي تخلى عن عائشة و الفنان آزر الزوالي الذي نشرت عائشة عبر انستجرام عدة صور لهما سويا خلال الأشهر الماضية وسط أنباء عن استعدادها إعلان الخطوبة منه .

و رفض آزر هذه الاتهامات حيث رد في استوري انستجرام قائلا: لا تعليق.

ونشر لنفسه صورة وهو عند مصفف الشعر وعلق قائلا: الكلاب تعوي والقافلة تسير.

