ماكنزي فوي: الحصان أقرب أصدقائي

متابعة بتجــــــــــــرد: أكدت الممثلة الأمريكية ماكنزي فوي، أن الحصان هو أقرب صديق لها تشعر معه بالأمان، وتشعر وكأنه يهمس لها بعيونه ويبادلها الشجون.

وأوضحت فوي (20 سنة) أنها تعلمت حب الحصان أثناء تصوير فيلمها الأخير Black Beauty المقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه لآنا سويل كتبتها عام 1877.

وأشارت في حديث لموقع فلونت، إلى أن أسعد لحظات حياتها عندما تقود الحصان في نزهة أسبوعية تشعر وكأنها تغسلها من الداخل، وتزيل عنها ضغوط العمل.

من جهة أخرى، ذكرت فوي أن دخولها في مجال التمثيل مبكراً أكسبها خبرات هائلة وجعلها أكثر حميمية أمام الكاميرا، منوهة بأنها مارست عروض الأزياء منذ الثالثة من عمرها، وبدأت التمثيل منذ بلغت التاسعة.

وأكدت أن تمثيلها مع النجمة كيت وينسليت، كانت تجربة رائعة تتمنى أن تتكرر، خاصة أنها كانت من المعجبين بها وهي صغيرة، ولم تتخيل يوماً أن تزاملها في تمثيل أحد الأفلام، منوهة بأنها ظلت مبهورة بها لفترة طويلة في أول يوم تصوير، وبذلت جهداً كبيراً حتى تركز في مشاهدها.