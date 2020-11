تزوجني.. نجمة شهيرة تكتشف خيانة حبيبها لها وترتبط بمدرس رياضيات

متابعة بتجــــــــــــرد: أصبح فيلم Marry Me أو تزوجني أحدث فيلم يتأجل موعد عرضه في ظل أزمة كورونا وإغلاق دور السينما، بعد أن قررت الشركة المنتجة يونيفرسال تأجيله إلى 14 مايو من العام المقبل.

وكانت الشركة قد خططت في البداية لعرض الفيلم قبل يوم الفالنتاين في 12 فبراير، ولكنها اضطرت لتأجيله 3 أشهر، وربما أكثر.

وكانت الشركة قد أجلت أيضاً فيلم الأنيميشن Spirit Untamed أو روح غير مروضة الذي تحدد له مبدئياً 4 يونيو المقبل.

ويجمع فيلم “تزوجني” الذي يتولى بطولته كل من النجمة جينيفر لوبيز والنجم مالوما بين الكوميديا والرومانسية ويتمحور حول علاقة غير مألوفة بين نجمة استعراضية ومدرس رياضيات.

وتجسد لوبيز دور نجمة غنائية تتزوج رجلاً غريباً تماماً عنها ولا يناسبها (أوين ويلسون) أثناء إحدى حفلاتها بعد أن وجدت أن حبيبها (مالوما) يخونها. ويشارك في البطولة جميلة جميل، سارة سيلفرمان، جيمي فالون.

الفيلم المقتبس عن رواية لبوبي كروسبي، كتب السيناريو له كل من جون روجرز، تامي ساغر، وهاربر ديل، وتخرجه الأمريكية كات كايرو التي أخرجت من قبل أفلاماً عديدة من أبرزها It’s Always Sunny in Philadelphia أو “الجو مشمس دائماً في فيلادلفيا”، و Dead to Me أو “ميت بالنسبة لي”.

أما فيلم روح غير مروضة فهو بمثابة جزء ثانٍ من فيلم كرتون عرض في 2002، وترشح للأوسكار.

ويتتبع الجزء الثاني الذي يخرجه إلين بوجان حياة فتاة عنيدة تبحث عن مكان تنتمي إليه، وتعثر على روح فتاة متقمصة في شكل حصان بري جامح.

وعندما يمسك صياد الحصان وقطيعه، ويخطط لبيعهم بالمزاد ليعيشوا في الأسر، تشرع الفتاة في القيام بمغامرة لإنقاذ الحيوان الذي منحها إحساساً بالحب ووجود هدف في حياتها.