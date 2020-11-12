فيديو كليب ساعة ونصف لـ”مزح” أنغام

متابعة بتجــــــــــــرد: في خطوة غير مسبوقة في عالم الغناء العربي، قدمت النجمة المصرية أنغام أحدث أغنيات ألبومها الخليجي الجديد “مزح”، في 15 فيديو كليب، تم عرضها حصريًا على شاشة “روتانا خليجية” مساء أمس الأربعاء.

وعلى مدار 90 دقيقة، يتضمن الفيديو كليب كافة أغاني الألبوم، والتي تتنوع ما بين الكلاسيكي والطرب، وهو من إنتاج وتوزيع شركة روتانا للصوتيات.

وتتعاون أنغام في ألبوم “مزح”، مع باقة من أشهر الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين في الخليج والعالم العربي، ومنهم؛ الأمير بدر بن عبدالمحسن، والأمير عبدالرحمن بن مساعد، والأمير سعود بن عبدالله، والشاعر الأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل، وتركي آل الشيخ، والشاعر، بجانب واحد والجادل وقوس وسعود البابطين وفهد عافت، وأيضاً الملحن سهم صاحب نصيب الأسد من أغنيات الألبوم، والملحن صادق الشاعر.