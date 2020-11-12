نشوى مصطفى تروي تفاصيل مرضها وتؤكد: نجوت من الموت!

متابعة بتجــــــــــــرد: طمأنت الممثلة المصرية نشوى مصطفى جمهورها ومحبيها على صحتها وأطلت من خلال بث مباشر عبر صفحتها في فيسبوك من داخل المستشفى، وبدا التعب والإرهاق واضحين عليها.

وأكدت مصطفى أنها نجت من الموت بأعجوبة وبفضل من الله والأطباء الذين وصفتهم بالـ”ملائكة” موجهةً الشكر لهم لجهودهم ورعايتهم لها.

وقالت نشوى: “أنا دخلت هنا وأنا بموت وبفضل ربنا وبفضل دعواتكم والأطباء الملائكة اللي هنا نجوت.. الناس دي ما كانتش بتنام”.

واجتمعت نشوى بجميع أفراد الطاقم الطبي ووجهت لهم التحية معتبرةً أنهم بمثابة أبنائها وأشقائها.

وكانت نشوى مصطفى قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل عدة أيام من خلال منشور عبر صفحتها في فيسبوك، وطلبت من أي شخص خالطها أو التقى بها أن يخضع للفحص للتأكد من سلامته وعدم نقل المرض إليه.

وأشارت الفنانة القديرة البالغة من العمر ثلاثة وخمسين عاماً إلى أن المرض ليس بالأمر السهل وطلبت من الجمهور أخذ الحيطة والالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم من الإصابة بكوفيد19.