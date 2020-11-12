8 أصوات ذهبية تتنافس على اللقب الأسبوع المقبل ضمن برنامج “ذا فويس سينيور”

متابعة بتجـــــــــــرد: وقفت كبار المواهب للاحتفال بها في ثاني حلقات المرحلة نصف النهائية التي أتاحت اكتشاف المزيد من الكنوز الفنية ضمن برنامج “the Voice Senior” على MBC1، “MBC العراق”، “MBC مصر” وMBC5.

كان على نجوى كرم وسميرة سعيد اختيار صوتين من أربعة أصوات انتقلوا معهن إلى هذه المرحلة، لينافسوا بالتالي في الحلقة الختامية على اللقب خلال الأسبوع المقبل.

وقد أكمل هؤلاء التدريبات مع المدرّب الموسيقي محمد أبو الخير، قبل أن تدق لحظة الحقيقة وتنقل نجوى كرم معها عبد الرحيم الصويري وفيصل الحلاق، بينما اختارت سميرة سعيد أن تنافس في التحدي الختامي بكل من صفوان عابد وسعاد حسن.

في تفاصيل الحلقة ومجرياتها

بعدما حسم هاني شاكر وملحم زين خيارهما الأسبوع الماضي، كان الموعد هذا الأسبوع مع فريقي سميرة سعيد ونجوى كرم لاختيار صوتين من أربع أصوات تأهلت معهم إلى هذه المرحلة. وقد انطلقت الحلقة مع تدريبات فريق سميرة سعيد مع المدرب الموسيقي محمد أبو الخير، قبل أن يغنى رجا ريس “Georgia on My Mind” لراي شارلز (Ray Charles)، تبعه يوسف باجبير مغنياً “مقادير” للراحل طلاب مداح، ثم صفوان عابد مؤدياً أغنية “خايف أقول اللي في قلبي” لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، لتكون سعاد حسن آخر المشتركات في فريق سميرة سعيد التي أدت بتحاسبني لجورج وسوف. وبعد تفكير تستقر سميرة سعيد على مشتركين لتنقلهما معها إلى المرحلة الختامية هما صفوان عابد وسعاد حسن.

وانتقلت المنافسة بعد ذلك إلى فريق نجوى كرم، وبعد جولة على التدريبات مع المدرب محمد أبو الخير، وقف سعادة أبو جودة على المسرح ليغني موال “صدوك عني العدا” و”سيبوني يا ناس” للفنان صباح فخري، ثم غنى خالد أبو سمرة “يا ظالمني” لكوكب الشرق أم كلثوم، تبعه عبد الرحيم الصويري مؤدياً موالاً وأغنية “على بابي واقف قمرين” لملحم بركات، ثم فيصل الحلاق في وصلة ميجانا وعتابا ودلعونا، قبل أن يحين موعد اختيار نجوى كرم للمشتركين الذين تريد نقلهما معها إلى الحلقة الختامية، حيث اختارت عبدالحيم الصويري وفيصل الحلاق.

يُعرض “the Voice Senior” على MBC1، “MBC العراق”، “MBC مصر “، وMBC5 كل أربعاء في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 ليلاً بتوقيت السعودية.