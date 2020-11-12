- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى فى ذكرى رحيل محمود عبد العزيز: 4 سنين على فراقك تغيرت بها حياتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الإعلامية بوسى شلبى الذكرى الرابعة لوفاة زوجها النجم محمود عبد العزيز بكلمات مؤثرة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونشرت صورة له، معلقة عليها "أشعر بإحساس مؤلم يتملكنى فى ذكرى وفاتك حينما أتذكر تفاصيل رحيلك عنى فجأة حينما أتذكر همس الناس من حولى بأنه مات حينما أرى العيون تبكى والقلوب تصرخ رافضة الإنصات".
وتابعت "4 سنين مرت على فراقك لى تغير فيها مجرى حياتى بالكامل رأيت فيها خداع الدنيا خلف قناع بسمتها علمت فيها معنى كلمة حزن وأدركت ألم الفراق كل لحظة تمر على أبحث عنك ولكننى لم أجدك ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي لقد سئمت دوري في تلك الحياة تعبت من رسم البسمة على وجهي كي لا يشعر أحد بما داخلي أفتقدك جدا وأشتاق لك، لكن تلك حمكة لا أدرك مقصدها هذه مشيئة الله وإن شاء الله نلتقى فى جنات النعيم وستبقى ذكرى جميلة معنا وفى قلوبنا دائما فرحمة الله عليك وجعل مثواك الجنة أسألكم الفاتحة".
بوسي شلبي
ومن جانبه أحيا محمد محمود عبد العزيز ذكرى رحيل والده، ونشر صورة له، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".
محمد محمود عبد العزيز
وكان نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة لوالده الراحل محمود عبد العزيز وعلق عليها '"فى ذكراه السنوية الرابعة نسألكم الدعاء له وقراءة الفاتحة على روحه".
كانت هذه تفاصيل خبر بوسى شلبى فى ذكرى رحيل محمود عبد العزيز: 4 سنين على فراقك تغيرت بها حياتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.