شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى فى ذكرى رحيل محمود عبد العزيز: 4 سنين على فراقك تغيرت بها حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الإعلامية بوسى شلبى الذكرى الرابعة لوفاة زوجها النجم محمود عبد العزيز بكلمات مؤثرة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونشرت صورة له، معلقة عليها "أشعر بإحساس مؤلم يتملكنى فى ذكرى وفاتك حينما أتذكر تفاصيل رحيلك عنى فجأة حينما أتذكر همس الناس من حولى بأنه مات حينما أرى العيون تبكى والقلوب تصرخ رافضة الإنصات".

وتابعت "4 سنين مرت على فراقك لى تغير فيها مجرى حياتى بالكامل رأيت فيها خداع الدنيا خلف قناع بسمتها علمت فيها معنى كلمة حزن وأدركت ألم الفراق كل لحظة تمر على أبحث عنك ولكننى لم أجدك ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي لقد سئمت دوري في تلك الحياة تعبت من رسم البسمة على وجهي كي لا يشعر أحد بما داخلي أفتقدك جدا وأشتاق لك، لكن تلك حمكة لا أدرك مقصدها هذه مشيئة الله وإن شاء الله نلتقى فى جنات النعيم وستبقى ذكرى جميلة معنا وفى قلوبنا دائما فرحمة الله عليك وجعل مثواك الجنة أسألكم الفاتحة".



بوسي شلبي

ومن جانبه أحيا محمد محمود عبد العزيز ذكرى رحيل والده، ونشر صورة له، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".



محمد محمود عبد العزيز

وكان نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة لوالده الراحل محمود عبد العزيز وعلق عليها '"فى ذكراه السنوية الرابعة نسألكم الدعاء له وقراءة الفاتحة على روحه".