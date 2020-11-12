شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد عمر الشريف يشارك في مسلسل إسرائيلي.. والتصوير قبل نهاية العام بتل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان عمر الشريف جونيور حفيد النجم العالمي الراحل عمر الشريف في الموسم الجديد للمسلسل الإسرائيلي The Baker & The Beauty، وهو مسلسل رومانسي كوميدي يحكي قصة الحب بين خباز بسيط ونجمة عالمية، وقد بدأ الموسم الأول له عام 2013، ومن المتوقع أن يبدأ التصوير قبل نهاية العام في تل أبيب، وفقا لموقع "deadline".

ونشر جونيور الخبر عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معبرا عن سعادته بهذه الخطوة، حيث كتب :"متحمس جدًا للانضمام إلى إحدى سلسلاتي المفضلة التي تم إنشاؤها على الإطلاق"، ويعد المسلسل أحد أكثر المسلسلات شهرة في إسرائيل.



حفيد عمر الشريف

وشارك عمر الشريف جونيور من قبل في عدة أعمال وهي فيلم "الكتاب المقدس" مع الفنان جيم شيريدان وروني مارا وفانيسا ريدجريف، وفيلم "الساعة الحادية عشرة" مع النجمة العالمية سلمى حايك، كما لعب مؤخرًا دور البطولة في " Melange "جنبًا إلى مع مورجان فيرتشايلد وسكوت إيفانز والتي تم بثها على قنوات Logo TV الرقمية في وقت سابق من هذا العام.

يذكر أن حفيد عمر الشريف قد آثار الكثير من الجدل بعد نشره مؤخرا علي "إنستجرام" صورة لجده عمر الشريف وجدته النجمة فاتن حمامة وعلق علي الصورة "أجدادى هم مصدر دائم للأمل والإلهام والشجاعة.. ما زلت أتطلع إليهم للحصول على إجابات فى هذه الأوقات الصعبة وغير المؤكدة".