نجوى كرم تسرق الأنظار بصورها الجديدة في “ذا فويس سينيور”

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متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية نجوى كرم المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورًا جديدة لإطلالتها في الحلقة الثانية من مرحلة النصف نهائي للموسم الأوّل من برنامج “ذا فويس سينيور” الذي يعرض على شاشة “ام بي سي”.
وبدت نجوى كرم كعادتها بغاية الأناقة، حيث تألقت في مرحلة النصف نهائي من البرنامج بإطلالة مُبهرة، وارتدت فستانًا من اللون الأصفر تميز بفتحةٍ عند الساق اليمنى شكلت لمسة مختلفة من حيث التصميم.
صور نجوى كرم نالت إعجاب الجمهور فحصدت آلاف الإعجابات (Likes) والتعليقات من المتابعين الذين أثنوا على جمالها ورقيها.
وانتقل خلال الحلقة الثانية من مرحلة النصف نهائي كل من عبد الرحيم الصويري وفيصل الحلاق من فريق نجوى كرم إلى المرحلة الأخيرة ضمن برنامج “ذا فويس سينيور”.
وتقدّم النسخة العربية من The Voice Senior أصواتًا غنائية فوق الستين تحتفي بموهبتها ضمن الموسم الأول من البرنامج.
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