شكرا لقرائتكم خبر عن لاتفيا تغلق دور السينمائي وتؤجل مهرجان الأفلام الوثائقية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اغلقت لاتيفا دور العرض السينمائي وذلك جتي 6 ديسمبر المقبل، ضمن خطة الإغلاق التي أقرتها، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، العرض التى أغلقت هى التى سمح بفتحها في 12 مايو الماضي بعد انتهاء الموجة الأولي من الفيروس إلا أنه وبعد معاودة الانتشار بشكل كبير مرة أخري مما جعل لاتفيا تعلن الإغلاق من جديد.



دور العرض في لاتفيا

وكان من المقرر أن ينطلق مهرجانيين سينمائيين، وهما مهرجان لاتفيا السينمائي الوطني ، وهو عرض لأفلام لاتفية مرشحة لجوائز وطنية مصحوبة بأحداث خاصة ، في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر، إلا أن المنظمون أعلنوا إلغاء جميع العروض الفعلية، لكن العروض عبرالإنترنت ستستمر كما هو مخطط لها، وسيكون حفل توزيع الجوائز عبارة عن بث تلفزيوني مباشر كما هو متوقع في 15 نوفمبر على تلفزيون لاتفيا، فيما تم تأجيل مهرجان Artdocfest الدولي للأفلام الوثائقية ، الذي كان من المقرر أن يكون دورته الأولى كمهرجان مستقل في ريغا عاصمة لاتفيا، لينطلق في أبريل 2021.