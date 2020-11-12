هذا ما تمنته أحلام في العام الجديد 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، عن أمنياتها في العام الجديد 2021 .

وكتبت أحلام، عبر حسابها على تويتر: "أُمنيتي في ٢٠٢١ إن شاء الله، أن أعيش السنة كلها بشعور هذه الآية (فرِحين بِما اَتاهم الله مِنْ فضله)".

كانت الفنانة أحلام، قد تلقت الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في أوائل شهر أكتوبر، ثم تلقت بعدها الجرعة الثانية في 27 أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أن أحلام احتفلت مؤخرًا، بمرور 25 عاما على إطلاق أول ألبوم غنائي في مسيرتها الفنية.

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