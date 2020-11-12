ليلى علوي تحتفل باليوم العالمي لـ"السناجل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة ليلى علوي، على الإحتفال باليوم العالمي للسناجل، على طريقتها الخاصة.

ونشرت علوي، مشهد جمعها مع الفنان سمير غانم بفيلم "تجيبها كدة تجيلها كدة هي كدة"، وعلقت: "لما الإهتمام ميجيش خالص".

يذكر أن، آخر ‏أعمال الفنانة ليلى علوي في التليفزيون ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" عام ‏‏2016 ‏، وفي السينما ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن".

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