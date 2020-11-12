كيت وينسليت تهزم توم كروز في حبس الأنفاس

الخميس 12 نوفمبر 2020

كسرت الممثلة الإنجليزية كيت وينسليت، رقمًا قياسيًا في الغوص هذا الشهر، متفوقة على زميلها الأمريكي توم كروز.



وتمكنت كيت وينسليت خلال قيامها بتصوير الجزء الثاني من فيلم Avatar "أفاتار" من حبس أنفاسها تحت الماء لمدة 7 دقائق و14 ثانية، بحسب موقع "جاست جاريد" الأمريكي.

وكسرت "وينسليت" بذلك رقم توم كروز القياسي عام 2015، حيث حبس أنفاسه لمدة 6 دقائق خلال تصوير فيلم Mission: Impossible — Rogue Nation "مهمة مستحيلة: أمة مارقة".

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وعلقت "وينسليت" على رقمها القياسي الجديد بقولها: "الأمر مضحك، لأنني لا أتابع وسائل الإعلام ولا أمتلك حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي أشعر أنني منعزلة تمامًا عن كل ذلك".

وتابعت: "الناس يأتون إلي ليعبروا عن انبهارهم برقمي القياسي بينما أنا حائرة أتساءل كيف عرفوا هذه المعلومة، لكنني ما زلت فخورة بتحقيقي هذا الإنجاز بالطبع، خاصةً أن تعلم مهارة جديدة هو واحد من أهم أسبابي حبي لمهنة التمثيل".

وأضافت: "كان الأمر عبقريًا وأنا فخورة بالطبع، لكني لا أعتقد أنني أستطيع تحقيق نفس الرقم مجددًا، لقد تدربت أكثر من شهر لتحقيق هذه الرقم، لكن النتيجة كانت تستحق العناء".