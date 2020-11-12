شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير "عش الدبابير" منتصف ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق تصوير مسلسل "عش الدبابير" للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد منتصف ديسمبر المقبل، حيث يعمل حالياً أبطاله على التحضيرات النهائية والتدريبات البدنية، بسبب اللوك الجديد الذي يظهر به الأبطال خصوصا أن أحداث المسلسل تدور في إطار الأكشن.

المسلسل يصور تحت اسم مؤقت بعنوان "عش الدبابير"، ويتم تغييره الفترة المقبلة بعد الاستقرار على الاسم النهائي، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف محمد سيد بشير، حيث بدأ مهندس الديكور فى بناء الديكورات الخاصة بالعمل، التى ستضمن أغلب مشاهد المسلسل بالإضافة إلى المشاهد الخارجية .

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وسافر مخرج العمل أحمد خالد موسى لبيروت، لمعاينة أماكن التصوير، ويستقر من خلالها على الشكل النهائى والملابس والديكورات وخلافه، حتى يصبح نجوم المسلسل جاهزين للتصوير مباشرة.

مسلسل "عش الدبابير" يجمع مصطفى شعبان وعمرو سعد للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، ويشارك النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، ياسمين رئيس، وعدد كبير من الشباب وضيوف الشرف، ويتبقى شخصيتين نسائيتين سيتم الإعلان عنهما خلال الأيام المقبلة.