شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "Let Him Go" فى المملكة المتحدة 11 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد المملكة المتحدة يوم 11 ديسمبر المقبل عرض فيلم "Let Him Go" ، طبقا لمواعيد عرض الفيلم بموقع imdb، وهو دراما مشوقة وتدور أحداثه حول معاناة نقيب شرطة متقاعد وزوجته من فاجعة فقدانهما لابنهما الوحيد، وفي سبيل تجاوز الصدمة والخسارة الكبيرة، يذهب الثنائي في مغامرة على أمل العثور على حفيدهما الوحيد، وهو الفيلم الذي حقق إيرادات تخطت 4 مليون دولار أمريكي، الفيلم من إخراج توماس بيزوتشا و دايان لاين و كيفين كوستنر.

حقق فيلم "Let Him Go" ، أفضل افتتاح محلي في ستة أسابيع وسط التحديات المستمرة التي تفرضها أزمة COVID-19، حيث حقق الفيلم 4.1 مليون دولار من 2454 شاشة سينما ، وهو أعلى إجمالي في ستة أسابيع وسط التحديات التي يمثلها جائحة COVID-19 المستمر.

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واحتل المركز الثاني فيلم الرعب come play الذي حصد في ثاني أسبوع عرض مليون و730 الف دولار امريكي وفقا لموقع box office mojo.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب، تصبح حياة طفل صغير وعائلته على المحك، حينما يصبح مطارد من قبل وحش يُدعى لاري يقتحم حياة الضحايا من خلال الهواتف الذكية والمحمولة.