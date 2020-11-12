شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل مشاركة نيللى كريم فى فيلم "العميل صفر" مع أكرم حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر النجمة نيللى كريم في فيلم "العميل صفر" مع النجم أكرم حسنى في دور راقصة ولديها كباريه، ويكون هناك العديد من المواقف بينها وبين بطل العمل، ويساعدها في الكباريه النجم الكوميدى بيومى فؤاد الذى يعمل عطارا في الصباح وفى الكباريه ليلاً وتتوالى الأحداث، حيث صورت عددا من المشاهد داخل الكباريه وكان معها بيومى فؤاد وآخرون من النجوم بوجود بطل العمل.



نيللى كريم

فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخرمن الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمهما حملة دعائية للتوعية بتحديد النسل والتى حققت نجاحاً كبيراً.

من ناحية أخرى تنشغل النجمة نيللى كريم حالياً بتحضيرات مسلسلها الجديد "دهب"، المقرر أن تخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل، من تأليف دكتور مدحت العدل، وإخراج هانى خليفة، والعمل انتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب ، وتعقد حالياً نيللى كريم والقائمون على المسلسل جلسات عمل مكثفة حالياً للاستقرار على التفاصيل المبدئية للعمل، الذى تدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى، حيث تعود نيللى للأعمال الاجتماعية، بعد أن قدمت العام الماضى مسلسل " بـ 100 وش".

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ويعد اسم "دهب" مؤقتاً لحين تغييره، عقب الانتهاء من السيناريو والحوار الذى يكتبه مدحت العدل، ويعد التعاون الأول أيضاً بين نيللى والمخرج هانى خليفة في الدراما التليفزيونية، لاسيما أن نيللى قدمت العديد من المسلسلات السنوات الماضية وحققت نجاحاً كبيراً مع مخرجين آخرين.

نيللى كريم قدمت العام الماضى مسلسل بـ 100 وش، وشارك في بطولة المسلسل كل من آسر ياسين، اسلام إبراهيم، مصطفى درويش، زينب غريب، دنيا ماهر، وعدد أخر من الفنانين، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى .