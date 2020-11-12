أصالة تعترف: "أُصبت بشلل الأطفال ولا زال يُسبب آلام لي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة أصالة نصري، عن استمرار معاناتها من مرض شلل الأطفال، الذي أُصيبت به في طفولتها.

وقالت أصالة، خلال زيارتها لمستشفى "بهية" لسرطان الثدي، باكية: "في طفولتي كان عندي شلل أطفال، وكان عندي 5 سنين، ولا زال بيسبب لي ببعض الأوقات وخصوصًا في الشتاء، بعض الآلام في رجلي".

وأضافت: "الموضوع ده كان ليه شوية عواقب نفسية عليا، ولكن الحالة النفسية اللي كانت بتيجي من الآلم الجسدي بسيطة، لأننا كلنا بندعم بعض وعندي أصدقاء كتير على مستوى العالم العربي، محبوبة بيقولوا عليا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أصالة نصري ألبوم "لا تستسلم"، وطرحته عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، حيث يضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللهجة الخليجية.

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