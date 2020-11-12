"حَمود الطيوب".. هكذا هنأ نجوم الفن الفيشاوي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على تهنئة الفنان أحمد الفيشاوي، بعيد ميلاده الـ 40 الذي وافق أمس الأربعاء 11 نوفمبر.

وكتبت الفنانة أصالة، عبر إنستجرام: "كلّ سنة وأنت بألف خير يا حَمود الطيوب"، بينما كتبت الفنانة هنادي مهنا: "عيد ميلاد سعيد يا فيشفيش"، فيما كتب الفنان محمد أنور: "كل سنة وأنت طيب يا فيشو"، وكتب الفنان محمد كريم: "عيد ميلاد سعيد".

وكان الفنان أحمد الفيشاوي، قد شارك جمهوره، صورًا من الإحتفال بعيد ميلاده، وعلق: "أنا مدخلتش الأربعين.. لأ .. الأربعين هي اللي دخلت عليا .. شكراً لعائلتي إنهم شدوني بالعافيه للقعدة دي".

يذكر أن، أحمد الفيشاوي، يشارك في فيلم "قمر 14" بطولة شيرين رضا، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، عارفة عبدالرسول، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد مهران، أحمد حاتم، ودينا الشربيني.

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