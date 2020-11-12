حنان ترك تحذر من صفحات مزيفة بإسمها على السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة حنان ترك، على توجيه تحذير للجمهور بسبب الصفحات المزيفة التي تحمل اسمها وتنسب لها.

وكتبت ترك، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "للأسف في صفحات كتير على الفيسبوك باسمي، وأنا غير مسؤولة عنها، وعن ما ينشر فيها، وده رابط صفحتي الوحيدة الرسمية على الفيسبوك وجاري توثيقها إن شاء الله".

يذكر أن الفنانة حنان ترك أعلنت ارتداء الحجاب عام 2006، واستمرت في عملها بالفن وقدّمت مسلسلات "أولاد الشوارع، هانم بنت باشا، نونة المأذونة، أخت تريز"، حتى قررت الاعتزال في العام 2012 .

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