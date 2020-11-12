فرقة "سبايس غيرلز" تصر على مشاركة فيكتوريا بيكهام بجولتها في الولايات المتحدة عام 2021   

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 نوفمبر 2020 04:41 صباحاً - لا أحد من جيل أمس ممكن له أن ينسى فرقة البوب "سبايس غيرلز" البريطانية الشهيرة،وكلنا شغوف بعودتها ومشاهدتها ثانية عن قرب من باب الحنين إلى الماضي وزمن الموسيقى والغناء في تسعينيات القرن الماضي.

وكثير منا ما زال يحتفظ بألبوماتها واكسسواراتها وتذكاراتها المميزة كمرآة مرسوم عليها عضوات الفرقة وغيرها من التذكارات الرائعة.

وبحسب موقع "هولا" ،فإن عضوات فرقة "سبايس غيرلز" البريطانية ،التي اشتهرت بلقب "فرقة التوابل" ،قررت العودة للساحة الغنائية بجولة فنية موسيقية واسعة.

وكانت الفرقة قد قامت بجولة واسعة عام 2019 لكن من دون العضوة الرئيسة فيكتوريا بيكهام التي اعتذرت عن المشاركة بها لتركيزها على شركتها الخاصة لتصميم الأزياء في بريطانيا وعائلتها.

وستحتفل فرقة "سبايس غيرلز" البريطانية في عام 2021 المقبل بعيدها الفضي ومرور 25 عاماً على انطلاقها محلياً وعالمياً في فضاء الموسيقى والغناء.

وكشفت ميلاني سي ،عضوة "سبايس جيرلز" ،أنها وفرقة "سبايس غيرلز" الثلاث : جيري هالويل،وإيما بونتون،وميلاني براون،يرغبن بالعودة إلى الولايات المتحدة ،للقيام بجولة فنية واسعة في ولاياتها المختلفة.

والفرقة بكافة عضواتها الأربع مصرات على انضمام العضوة الخامسة فيكتوريا بيكهام إليهن في جولة الولايات المتحدة الهامة لها.

قالت ميلاني سي:" نحن نحب أن نكون في الولايات المتحدة ،التي قضينا فيها أوقات رائعة في تقديم البرامج التلفزيونية،وترويج عملنا ومنتجاتنا،ونريد العودة إليها".

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تأمل فرقة "سبايس غيرلز" التئام شملها مع معجبيها

سبايس غيرلز

وتابعت: "ليس لدينا خطط جاهزة،لكننا سنعمل ونضع خططاً لأشياء إيجابية لنا في المستقبل".

وتأمل فرقة "سبايس غيرلز" التئام شملها مع معجبيها العام 2021 المقبل، لكن بسبب وباء" فيروس كورونا"، ربما يكون التخطيط للجولة في عام 2021 سابق لأوانه ،ولا يزال لا شيء واضحاً في الوسط الفني الذي أصابه الفيروس العالمي بالشلل إلى حد ما،وأوقف كافة الحفلات المباشرة في كافة أنحاء العالم،وعدد قليل جداً يقبل على الحفلات الإفتراضية عبر الإنترنت.

وتعتقد ميلاني سي أن فنانين كباراً كثر الذين كانوا يخططون لإحياء حفلات في عام 2020،قاموا بتأجيلها لعام 2021 المقبل.

وأكدت ميلاني سي،إنها وعضوات الفرقة الأخريات الثلاث سيبذلن قصارى جهدهن لإقناع زميلتهن فيكتوريا بيكهام للإنضمام إليهن،والتئام شمل عضوات الفرقة بالكامل،واحياء جولة فنية واسعة في أرجاء الولايات المتحدة معاً.

فهل سينجحن في مسعاهن أم سيفشلن كما حدث في عام 2019؟



