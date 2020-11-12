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شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تنفى تدخل حسام حبيب فى معاملاتها المالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت مؤخرا عدد من الأخبار التي تزعم انفصال المطربة شيرين عبد الوهاب من زوجها المطرب حسام حبيب وتدخل حبيب في أمورها المالية، وهذه ليست المرة الأولي التي تنتشر فيها تلك الأخبار لذلك أصدرت شيرين عبد الوهاب بيان لتوضح حقيقة الأخبار المنشورة حولها، وجاء في البيان: " تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب أن علاقتها بزوجها الفنان حسام حبيب كزوجة لم تختلط أبدًا بمعاملات المالية، وكان دوره، ومازال، تبادل الرأي في المسائل الفنية التي تخصهما".
بيان شيرين عبد الوهاب
كما طالبت شيرين من الإعلام أن لا ينساق وراء من يروج للشائعات والخوض في سيرتها علي المستوي الفني والشخصي.
وكانت قد نفت شيرين عبد الوهاب خبر الانفصال وغردت علي توتير بـ "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير"
يذكر أنها ليست المرة الأولى التى تخرج فيها شائعات ضد الفنانين شيرين عبد الوهاب، وحسام حبيب تفيد بطلاقهما، وانفصالهما، حيث ظهرت من قبل نفس الشائعة، وحرصت شيرين على نفيها، وكذلك الفنان المقرب من الزوجين أحمد سعد.
من ناحية أخرى، تخطت أغنية "مش قد الهوى" التى طرحتها النجمة شيرين عبدالوهاب في أبريل الماضي، الـ 9 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات محمد الغنيمى، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم.
وتقول كلمات الأغنية" :قالى انتى مش قد الهوى.. سيبى الهوى لناسه، إيه دخلك بإحساسه ..البعد فيكى حلال، وانا من ساعتها بعدت .. قاللى من الكلام اللى بيوجع ياما بزيادة، وانا سيبته يتمادا.. أصل السكوت فى الحاله دى هو ابلغ رد".
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