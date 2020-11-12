صور.. أصالة "الشجاعة" تكافح سرطان الثدي في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعمًا منها لمحاربات سرطان الثدي، استضافت مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان في مصر، الأربعاء، الفنانة أصالة نصري.

وتعد زيارة الفنانة أصالة للمركز هي الأولى من نوعها، وحضرها أستاذة ليلى سالم عضو مجلس إدارة مستشفى بهية، وحفيدة الحاجة بهية وهبي، ومهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية، ود.جيلان فلفلة عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية، وشام ابنة الفنانة أصالة، وإيمان شكري صديقة الفنانة أصالة.



فى البداية أعربت الفنانة أصالة نصري عن سعادتها البالغة بتواجدها بمستشفى بهية لدعم المحاربات نفسيًا، عن طريق التخفيف عنهن واطرابهن بصوتها العذب وأغانيها المتنوعة.





وأوضحت أنها طلبت زيارة بهية كي تستمد الدعم من المحاربات وليس العكس، مشيرة إلى أنها كانت مصابة بمرض شلل الأطفال في صغرها، ولذلك تشعر بكل المحاربات في تحديهن للمرض.

وعانت أصالة في مقتبل عمرها من مرض شلل الأطفال، إلا أنها واجهته بشجاعة كبيرة وقررت المضي قدما في مسيرتها الفنية ونجحت في تحقيق مكاسب كبيرة في مسيرتها.

وتابعت أصالة حديثها قائلة: "الآلام النفسية أكثر تأثيرًا على المريض من الجسدية، والإنسان في أسوأ أحواله له مفتاح وأنا افتخر كوني واحدة من الناس التي حصلت على مفاتيح قلوب كثيرة حول العالم".

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وأشارت إلى أنها تعرف أنه سيأتي اليوم الذي تحصد فيه هذا الاستثمار الإنساني الذي زرعته فى قلوب كثير من الناس، حيث استطاعت أن تمشي بالتوازي مع أصالة الفنانة وأصالة الإنسانة إلى أن أدركت أن الجانب الإنساني في شخصيتها هو الذي جعل الجمهور يؤمن بها ويحبها.





وأكدت على أهمية الجانب النفسي في العلاج، ولذلك صرحت برغبتها بوجودها في قسم الدعم النفسي بمستشفى بهية كمتطوعة لدعم المحاربات نفسيًا ولنقل قصصها وخبراتها الحياتية لهن وحثهن على كيفية تخطى الآلالم واحتفاظهن بمحبة من حولهن لأن المواقف الصعبة هي التي تبرز مكانة الإنسان لدى الآخرين مضيفة أن تقدم المرأة بالعمر ماهو إلا زيادة مكانتها لدى محبيها.





من جانبها أعربت الأستاذة ليلى سالم حفيدة الحاجة بهية، عن سعادتها بزيارة الفنانة أصالة للمستشفى حيث إنها أعطت لمحاربات بهية دعما نفسيا وطاقة إيجابية وأطربتهن بصوتها العذب وكلمات أغانيها التي أعطتهن قوة وإحساس بالمثابرة والبطولة خلال رحلة العلاج.

وأكدت أن تلك الزيارة كانت منتظرة وعلى سعادتها بتنفيذ الدكتورة شام ابنة الفنانة أصالة وعدها بالمجئ لرؤية بهية وتقديم الدعم النفسي لمحارباتها، حيث أن أصالة أصبحت بتلك الزيارة سفيرة لمستشفى بهية.



