- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية جديدة فى ألبوم هيفاء وهبى بتوقيع هانى رجب ومديح محسن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون النجمة اللبنانية هيفاء وهبى في ألبومها الجديد في أغنية من كلمات هانى رجب وألحان مديح محسن وتوزيع أمين نبيل وهى أغنية ستايل غربى بعيدة عن المقسوم والدراما، وتقدمها باللهجة المصرية، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة كما أكد هانى رجب شاعر الاغنية في تصريحات لـ"الخليج 365"، ولم يكشف عن تفاصيل اسمها معتبرا أنها مفاجأة للجميع.
هانى رجب
يذكر أنه يعرض للفنانة هيفاء وهبى مسلسل "أسود فاتح" بطولة وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
هيفاء وهبى
وفى سياق آخر تنتظر هيفاء طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" بعد الانتهاء من تصويره آواخر العام الماضى، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقى وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وتدور أحداثه في اطار أكشن تشويقى.
كانت هذه تفاصيل خبر أغنية جديدة فى ألبوم هيفاء وهبى بتوقيع هانى رجب ومديح محسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.