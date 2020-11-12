شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية جديدة فى ألبوم هيفاء وهبى بتوقيع هانى رجب ومديح محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون النجمة اللبنانية هيفاء وهبى في ألبومها الجديد في أغنية من كلمات هانى رجب وألحان مديح محسن وتوزيع أمين نبيل وهى أغنية ستايل غربى بعيدة عن المقسوم والدراما، وتقدمها باللهجة المصرية، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة كما أكد هانى رجب شاعر الاغنية في تصريحات لـ"الخليج 365"، ولم يكشف عن تفاصيل اسمها معتبرا أنها مفاجأة للجميع.



هانى رجب

يذكر أنه يعرض للفنانة هيفاء وهبى مسلسل "أسود فاتح" بطولة وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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هيفاء وهبى

وفى سياق آخر تنتظر هيفاء طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" بعد الانتهاء من تصويره آواخر العام الماضى، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقى وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وتدور أحداثه في اطار أكشن تشويقى.