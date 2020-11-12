شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى هولمز مع صديقها فى شوارع نيويورك بعد حديثها عن زوجها السابق توم كروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت الممثلة كاتي هولمز على خطف الأنظار بصحبة صديقها الشيف الإيطالي إميليو فيتولو جونيور خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما اعتاد الاثنان على التنزه معًا والخروج من فترة لأخرى، في صور يرصدها مصورو الباباراتزي، وآخرها حينما ظهرا معًا، بشوارع مدينة نيويورك.

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كاتى هولمز وصديقها

ويأتى ذلك بعدما تصدرت النجمة العالمية كاتى هولمز قبل يومين غلاف مجلة Vogue Australia، وبدت النجمة مثيرة خلال جلسة تصوير المجلة، وتحدثت كاتى عن كيف تقضى وقتها فى وضع الإغلاق بسبب جائحة كورونا وما هى مشاعرها اتجاه ما يحدث فى العالم، ومع ذلك ، لم تذكر كاتى هولمز علاقتها الجديدة مع الشيف إيميليو فيتولو جونيور الذى شوهدت معه فى مدينة نيويورك.



كاتى هولمز مع صديقها فى وقت سابق

وعلى جانب آخر تحدثت كاتى هولمز عن كيف تقضى الوقت مع عائلتها ووالديها وابنتها سورى البالغة من العمر 14 عامًا من زوجها السابق النجم توم كروز.