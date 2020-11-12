شكرا لقرائتكم خبر عن مادس ميكلسن يقترب من تجسيد الساحر جريندلفالد خلفا لجونى ديب فى Fantastic Beasts والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير التي نقلتها صحيفة الجارديان، عن اقترب النجم العالمي مادس ميكلسن، من تجسيد شخصية الساحر جيليرت جريندلفالد في سلسلة أفلام الإثارة والخيال Fantastic Beasts، بعد مغادرة النجم العالمي جوني ديب من السلسلة بسبب خسارته لقضية الاعتداء الجسدي على زوجته السابقة آمبير هيرد.

ويجري ميكلسن، مباحثات ومفاوضات الآن مع القائمين على العمل السينمائي الشهير من أجل تجسيد شخصية الساحر الشهير، والتي خرجت عن مسارها بسبب استبعاد ديب من السلسلة.

وعلى جانب آخر، أطلق عدد من عشاق النجم العالمي جوني ديب، عريضة لإعادته مرة أخرى لتجسيد شخصية الساحر جيلرت جريندلفالد في سلسلة الإثارة والخيال الشهيرة Fantastic Beasts، بعد استبعاده منذ أيام على خلفية اتهامه بالاعتداء على زوجته السابقة النجمة العالمية آمبير هيرد.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن عشاق النجم العالمي صاحب الـ 55 عاماً، قد وقعوا بالفعل على عريضة اعادته مرة أخرى للسلسلة بعد حصد ما يقارب الـ 150 ألف توقيع خلال ساعات للضغط على شركة الإنتاج الشهيرة Warner Bros، للتراجع عن قراراها بتنحيه من السلسلة.

Advertisements