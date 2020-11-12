شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حفل ختام وتوزيع جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36 والتي تحمل اسم الفنان عزت العلايلي، مساء اليوم الخميس، فعالياته وتوزيع الجوائز علي الفائزين، وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث حرصت إدارة المهرجان على تطهير كافة الأماكن المضيفة لضيوف المهرجان.

وشهدت فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى تكريم عدد من نجوم الفن الذي أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال الهامة في تاريخ السينما المصرية منهم، الفنان عزت العلايلي، الفنان صلاح عبد الله، والمخرجة إيناس الدغيدي، ومدير التصوير محسن أحمد، والمخرج والمصور المغربي داوود ولاد السيد.

كما شهدت دورة هذا العام عدد كبير من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو الاحتفال بمئويات وحش الشاشة فريد شوقي، ومدير التصوير عبد العزيز فهمي، والمخرج الراحل فيدريكو فيليني، هذا إلى جانب احتفالية خاصة بالسينما اللبنانية كضيف شرف و عرض فيها 10 أفلام لبنانية، بالإضافة إلى الإصدارات الخاصة، والورش السينمائية.

كما شارك في المهرجان أفلام من دول اليونان، فرنسا، هولندا، بلغاريا، البوسنة، لبنان، سوريا، المغرب، إيطاليا، مصر، إسبانيا، سويسرا، كرواتيا، سلوفينيا، ألبانيا، الجزائر، ليبيا، إنجلترا، تونس، مالطا، حيث تنافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 12 فيلما، بينما عرض 20 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، و4 أفلام خارج المسابقة.

وتضمن المهرجان هذا العام مسابقتين هما الأفلام الروائية الطويلة برئاسة المخرجة إيناس الدغيدي، وعضوية الممثلة الإيطالية أنجليك كافالاري، والمخرج والكاتب الأسباني مارك سيرينا والمخرج المغربي داود ولاد السيد والفنانة الإيطالية مارزيا تيدشي.

Advertisements

وضمت 12 فيلما وهم فيلم "بحيرتي" من البانيا، والفيلم المصري "قابل للكسر"، والفيلم اليوناني "باري"، والفيلم الإيطالي "بيسكاماري"، والفيلم اللبناني "بالصدفة"، والفيلم اللبناني "مفقود"، والفيلم المغربي "اللكمة"، والفيلم الهولندي "خذني إلى مكان لطيف"، وفيلم "لا تنسى أن تتنفس" من سلوفينيا وإيطاليا وكرواتيا، وفيلم "نافذة على البحر" من أسبانيا واليونان، وفيلم "ماري" من سويسرا وكرواتيا والفيلم السوري "غيوم داكنة".

أما بالنسبة لمسابقة الأفلام الروائية القصيرة برئاسة الفنانة سلوى محمد علي، و عضوية كارستن كاستيلان والمخرج السينمائي والتلفزيوني أسد فولادكار، وتضم 20 فيلما وهم الفيلم الالباني "الشريط اللاصق"، والفيلم الجزائري "الكلمة الأخيرة"، والفيلم المصري "أشياء صغيرة جدا"، والفيلم المصري "العشاء الأخير"، والفيلم الفرنسي "فانتازماغوريا"، وفيلم "لا تستخدم الملح أبدا لجذب حبيب محتمل"، والفيلم الفرنسي "وقت الصيف"، والفيلم الفرنسي "فنسنت قبل الظهيرة"، والفيلم اللبناني "إدريس"، وفيلم "حلم راعي البقر الصغير" من مالطا، والفيلم المغربي "الوبسي"، والفيلم المغربي "الحبر المطلق"، والفيلم الفلسطيني "بيت لحم2001"، والفيلم الأسباني "شامل الفواتير"، والفيلم الأسباني "كابيلو"، والفيلم الأسباني "الحلم له سعر"، والفيلم السوري "للبيع"، والفيلم التونسي "راجع"، والفيلم السوري "شلل" والفيلم السوري "نوم عميق".

فيما ضم قسم أفلام خارج المنافسة أربعة أفلام وهم الفيلم المصري "وطن بالاختيار"، والفيلم الألماني "تارانتيلا"، والفيلم الليبي "لمة الأحباب" والفيلم الأسباني "كاتب من بلد بلا مكتبات".