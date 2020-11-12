محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
كشفت الفنانة سوسن بدر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، عن عيد ميلادها الحقيقي والذي يوافق 12 نوفمبر.
وكتبت: "السنة دي الناس والصحافة احتفلوا بعيد ميلادي 5 مرات، بس هو الحقيقة بكرة، مرسي قوي لكل الناس اللي بعتتلي كلمة حلوة يوم عيد ميلادي الحقيقي أو الخمسة اللي فاتوا".
وتستعد الفنانة الكبيرة للمشاركة في دراما رمضان المقبل، بمسلسل "الملك أحمس"، وتجسد ضمن أحداث المسلسل شخصية والدته، وهو من بطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، محمد علاء، محمد فراج، ومن إخراج حسين المنباوي.
كانت هذه تفاصيل خبر سوسن بدر لجمهورها: "احتفلوا بعيد ميلادي 5 مرات السنة دي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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