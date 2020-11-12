هكذا أحيا كريم محمود عبد العزيز الذكرى الرابعة لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان كريم محمود عبدالعزيز، على إحياء الذكرى الرابعة لوفاة والده الفنان القدير الراحل محمود عبد العزيز.

ونشر كريم، صورة لوالده عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الله يرحمه.. ألف رحمة ونور عليه".

ولاقى كريم محمود عبد العزيز، مساندة من نجوم الفن، حيث كتب الفنان أوس أوس: "الله يرحمه ألف رحمة ونور عليه"، بينما كتب الفنان محمد عادل إمام: "الله يرحمه ..تعيش وتفتكر يا حبيبي"، وكتب الفنان أحمد السعدني: "ألف رحمة ونور"، فيما كتبت الفنانة نادية الجندي: "الله يرحمه يا رب"، وكتبت الفنانة منة فضالي: "تعيش وتفتكر ..ربنا يرحمه".

يذكر أن، الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، رحل عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016، بعد تاريخ طويل من الفن تركه لجمهوره.