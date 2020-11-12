فيديو.. 15 كليب لألبوم أنغام الجديد بتوقيع المخرج عادل جمال

في عرضٍ غنائيٍ جديد من نوعه، قامت الفنانة أنام بطرح ألبومها الخليجي الجديد "مزح"، بطريقة الـ"فيديو كليب" لجميع أغنيات الألبوم الـ 15 في فيديو واحدة لمدة ساعة ونصف تقريباً، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"

استطاعت أنغام والمخرج عادل جمال صاحب فكرة العرض، المدمج بين الصوت والصورة، بـ15 مشهد مختلف لكل أغنية على حدا، وتم عرضها على قناة "روتانا خليجية" بالإضافة إلى "يوتيوب".

المختلف في المادة المرئية للألبوم هو ضم جميع مشاهد الأغاني

في فيديو واحد، وكأننا نشاهد فيلم موسيقي غنائي طويل، وليس مجرد مقاطع غنائية فحسب، حيث أعطى المخرج جمال لكل أغنية مشهد خاص بموضوعها.

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ضم الألبوم 15 أغنية، منهم "مزح، غريب، لاتستغرب،آخر لقا، لايقين، إسمك حبيبي، هناوهناك"، مع عدد من كبار صناع الأغنية الخليجية،منالشعراء " الشاعر الشاعر بدر بن عبد المحسن، عبد الرحمن بن مساعد،تركي آل الشيخ، الجادل، قوس" ،

والألحان من نصيب "سهم، صادق الشاعر".يذكر أن أنغام قد طرحت آخر إصداراتها الخليجية من خلال ألبوم "راح تذكرني"، الذي تم طرحهعام 2018، وضم 12 أغنيةأبرزهم"لاتهجى، مستحيل، هدى قلبه، لوتحلف، الخيانة، يوجعونك، تلاقينا،وين تروح" وحقق نجاح جماهيري كبير على مستوى العالم العربي،خاصة في حفلات أنغام في دول الخليج، حيث يحدث تناغم بينها وبين جمهورها بتفاعل مميز مع تلك النوع من الإصدارات الغنائية لها.

وكان آخر إصدارات أنغام الغنائية، من خلال كليب أغنية "بحبك وبرتاحلك"، التي طرحته خلال أغسطس الماضي، وحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة، كلمات: صابر كمال الحان : ايهاب عبدالواحد توزيع: تميم