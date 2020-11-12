شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح أبى تحت الشجرة " على مسرح السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح اليوم الخميس العرض المسرحي الجديد " أبي تحت الشجرة " من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، وذلك في تمام الثامنة مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني، حيث يقدم العرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام السابعة مساء .

العرض يتناول فكرة التفكك الأسري من خلال أب يسافر سعيا وراء رزقه تاركا أسرته، وما ينتج عن ذلك من أثر سلبي على الأسرة و خاصة الأبناء.

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"أبي تحت الشجرة " من بطولة هاني كمال، لبني الشيخ، منير مكرم، شادي أسعد، دينا هريدي، أحمد عبد الهادي ، دعاء رمضان ، ديكور يحيى صبيح ، موسيقى محمد خالد، من تأليف طارق رمضان، وإخراج إسلام إمام.