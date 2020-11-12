شكرا لقرائتكم خبر عن "الچوكر" برنامج جديد على منصة Watch it قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منصة Watch it عن عرضها لبرنامج جديد من نوعه ومختلف عما قدم من قبل عبر المنصات والشاشات، ويحمل البرنامج اسم "الچوكر"، ولكن لم توضح مطلقًا ما هو نوعية هذا البرنامج، وما يقدم، ومن هم الضيوف، فقد وضحوا من خلال التيزر أنه برنامج به تشويق وإثارة، ومن المقرر عرض البرنامج حصريًا على منصة Watch iT.

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اسرة البرنامج

يذكر أن منصة Watch it تتضمن العديد من الأعمال المميزة سواء الدرامية أو السينمائية أو البرامجية، وتعرض أيضا أعمالا حصريا، حيث تعرض المنصة عدد كبير من الأعمال الدرامية التى لاقت نجاحات كبيرة على شاشات التليفزيون، وأيضا حققت المنصة نجاحا كبيرا فى شهر رمضان الماضى.

ومن بين الأعمال التى ستعرض قريبا عبر منصة Watch it مسلسل "عمر الناجى" (حصان طروادة)، بطولة النجم أمير كرارة، والمسلسل يتمضن عدة مواقع تصوير في مصر، بالإضافة إلى تصوير عدة مشاهد في إحدى البلدان الأوربية، خاصة أن المسلسل يتمضن 3 أجزاء لكل جزء 8 حلقات.