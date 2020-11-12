شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يتألقون فى أمسية "الليلة المحمدية".. أبرزهم نهال عنبر وأشرف عبد الغفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت أمسية الليلة المحمدية في صحبة الهادي الأمين على مسرح البالون ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وينتجها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.

وتألق الفنانون طارق الدسوقي ونهال عنبر وسامي مغاوري واشرف عبد الغفور ومنال سلامة واحمد ماهر ومديحة حمدي والبطولة الغنائية لكل من مروة ناجي ووائل الفشني ومي فاروق وهدي عمار في العرض الذي رفع شعار كامل العدد والمقيم على مسرح البالون.

وتضمنت أمسية الليلة المحمدية في صحبة الهادي الأمين باقة من الأغانى الدينية منها فى حب الهادى الأمين وأصحابه، منها " طلع البدر علينا، لما النبى حمل الرسالة، أبوبكر قال، لما النبى دعا ربنا، حمزة بن عبدالمطلب، يابلال، رسول السلام، ميلاد نبينا، مداحين النبى، مين قدها، حبيب الله"، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأشعار الدينية الذي ألقاها نجوم الفن من أبطال العرض.

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وحرصت كل من وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم ونقيب المهن التمثيلية اشرف زكي والفنان لقاء سويدان على حضور أمسية الليلة المحمدية في صحبة الهادي الأمين والتي تقام على مسرح البالون بالعجوزة والذى يشرف على انتاجها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده وبإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.

الليلة المحمدية في صحبة الهادي الأمين يخرجها مسرح وتليفزيون جمال عبدالحميد، ألحان صلاح الشرنوبي، دراما شعرية سراج عبدالقادر، أشعار الأوبريت مصطفى عياد، مخرج منفذ هاني عبدالهادي، تصميم أستعراضات مصطفى حجاج، هيئة الإخراج: وليد الجلاد وسيد إبراهيم ومحمود كامل ومعتز مغاوري وعبدالله هزاع، ومخرج منفذ تليفزيوني عبدالسلام جنيدي، ديكور محمود سامي، كتابة الأغاني صفوت زينهم، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، ينقلها للتليفزيون أمل أسعد، جرافيك ومادة فيلمية كامل المحلاوي، مدير الإنتاج أمل حبيب.