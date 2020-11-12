شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تداعب جمهورها: الناس احتفلوا بعيد ميلادى 5 مرات بس هو الحقيقة بكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعبت النجمة سوسن بدر متابعيها وجمهورها عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة وأحد الأشخاص يضع لها المكياج، وعلقت، السنادى الناس والصحافة احتفلوا بعيد ميلادى 5 مرات.. بس هو الحقيقة بكرة.. ميرسي قوي لكل الناس اللى بعتتلى كلمة حلوة يوم عيد ميلادى الحقيقى أو الخمسة اللى فاتوا"



سوسن بدر

وكانت سوسن بدر قد روجت لمسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين المقرر عرضه اليوم الساعة السابعة مساء، ويعاد الساعة 1.30 صباحاً، و1 ظهراً، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحاً، و3 عصراً، وكتبت سوسن بدر عبر انستجرام وقالت: "أنا ومى ضد بعض فى أولى حلقات خيط حرير الساعة 7.45 مساء على قناة ON مستنية رأيكم".

مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه فى 35 حلقة ويشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.