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شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة من الموسم الجديد لمسلسل The Crown تظهر الأميرة ديانا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الصفحة الرسمية لمسلسل الدراما الشهير The Crown، عن بعض الصور الجديدة للموسم الجديد المقرر عرضه يوم 15 نوفمبر الجاري عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس، والتي ظهرت فيها الأميرة ديانا التي تجسد شخصيتها النجمة العالمية إيما كورين.
وتأتي تلك اللقطات بعدما طرحت الشركة المنتجة للمسلسل، بعض البوسترات الجديدة للموسم المقبل الحائز على تقييم 8.7 عبر موقع IMDB، والمقرر ان يجسدون شخصيات ملكية في الموسم المقبل والذي سيسرد قصة حياة الاميرة الراحلة ديانا بشكل مفصل.
وطرحت شبكة نتفليكس تريلر الموسم الرابع من مسلسل والذي يكشف الملامح الأولى للموسم الذى يعرض في 15 نوفمبر، وتظهر أوليفيا كولمان وهى تجسد دور الملكة إليزابيث وقصة زواج ديانا من الأمير تشارليز.
يعد مسلسل The Crown، من أهم المسلسلات التى تدور حول العائلة الملكية فى بريطانيا، حيث إنه يكشف الكثير من الجوانب المختلفة للحياة فى القصر الملكى، وهذه بعض من الأسباب التى تشجع من لم يشاهده على مشاهدته، خاصة قبل طرح الموسم الرابع من العمل الذى من المقرر له أن يطرح 15 نوفمبر.
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