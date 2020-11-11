إيما روبرتس تتباهى بحملها في جلسة تصوير جديدة

رنا صلاح الدين - تنتظر الممثلة والمغنية الأمريكية إيما روبرتس طفلها الأول من صديقها غاريت هيدلوند.
تركت إيما روبرتس معجبيها في حالة من الإعجاب، عندما شوهدت وهي تتباهى بحملها في طفلها الأول في جلسة تصوير لمجلة كوزموبوليتان.
وكانت ممثلة فيلم The Scream Queens، التي خضعت لجلسة تصوير لصالح غلاف مجلة كوزموبوليتان، قد ارتدت سترة وردين كشف من خلالها عن قرب قدوم طفلها للعالم.
فيما تلقى المنشور، الذي شاركته الممثلة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، سيلًا من الثناء على إطلالتها المشرقة.
إيما، التي كشفت عن حملها في وقت سابق من شهر سبتمبر، تستعد لاستقبال طفلها الأول، وهو صبي، مع العاشق غاريت هيدلوند.
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