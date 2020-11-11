أريانا غراندي تعلن عن إطلاق منظمتها الجديدة لإنقاذ الحيوانات "أورانج توينز ريسكيو"

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة الأمريكية أريانا غراندي، الأربعاء، أنها ستطلق مؤسسة لإنقاذ الحيوانات، وهي تعد منظمة غير ربحية تتخذ من لوس أنجلوس مقرًا لها.

من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، شاركت نجمة البوب ​​البالغة من العمر 27 عامًا لمحة عن منظمتها الجديدة "أورانج توينز ريسكيو" Orange Twins Rescue.

تقدم المنظمة التي تتخذ من لوس انجلوس مقرًا لها، الموارد للحيوانات ومحبيها، وتشجع الناس على تشجيع وتبني والتبرع بالمال واللوازم للحيوانات الاليفة. حسبما ذكر موقع dailymail.

Advertisements

كما حثت مغنية Positions متابعيها وجمهورها على الاهتمام بالنشاط الحيواني والمشروع الجديد.

وفي حديثها عن المشروع الجديد، كتبت: "نحن سعداء للغاية وفخورين ومتحمسين، سيأتي موقعنا قريبًا، تابع orangetwinsrescue على أنستجرام".

تأسست المنظمة جزئيًا تحت رعاية مديرها الإبداعي ومصمم الرقصات برايان وسكوت نيكولسون، وبعض رعاة الحيوانات الأليفة.