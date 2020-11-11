النجمة الأمريكية كاردي بي تعتذر للهندوس.. ما القصة؟

رنا صلاح الدين - أصدرت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي يوم الثلاثاء اعتذارًا بعد أن أساءت حملتها للأحذية الرياضية مع ريبوك إلى المجتمع الهندوسي ومعبودهم دورجا.

في الحملة، شوهدت المغنية وهي تحمل زوجًا من الأحذية الرياضية بينما تمد عدة أذرع من جسدها، لتكرر وضع العبود الهندوسي الشهير.

وكانت تقارير قد ذكرت أن الصورة تسببت في حالة عارمة من الغضب وسط ملايين الهندوس حول العالم بشكل، مما دفع المغنية للإعلان عن اعتذارها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام

وقالت بي: "عندما قمت بتصوير ريبوك، أخبرني فريق العمل أنني سأكون مثل الإلهة التي تمثل القوة والأنوثة والتحرر، وهذا شيء أحبه، وأنا أتحدث عنه وأعتقد أنه أمر رائع".

وأضافت "إذا اعتقد الناس أنني قد أساءت إلى ثقافتهم أو دينهم، فأنا أريد أن أقول إنني آسفة - لم تكن نيتي هكذا. لا أريد لأي شخص أن يحترم ديني، مع أشخاص يرتدون زي السيدة العذراء أو المسيح، طالما أنهم يفعلون ذلك بطريقة جميلة".